العثور على صيدلى جثة هامدة داخل مسكنه بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا ، على صيدلى جثة هامدة داخل مسكنه بوسط مدينة نجع حمادى شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة صيدلى داخل مسكنه بمدينة نجع حمادى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تبين من المعاينة العثور على جثة أبانوب نشأت 25 عاماً ، صيدلي بمستشفى فرشوط المركزى، داخل مسكنه، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الوفاة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.