شهداء لقمة العيش.. الحزن يخيم على قرية الترامسة بقنا عقب غرق شابين بأسوان

شهدت قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، حالة من الحزن على شابين، لقيا مصرعهما غرقا في ترعة توشكى بمحافظة أسوان، أثناء عودتهما من مهمة عمل مع تاجر فراخ، حيث حاولا تخفيف أجواء الحرارة التي تشهدها البلاد بالنزول إلى الترعة والاستمتاع بالمياه الباردة، إلا أنهما خرجا جثتين هامدتين.

سيارة فراخ

رحلة الشابين بدأت بمرافقة سيارة فراخ لأحد أقاربهما متوجهة إلى أسوان، كعادتهما كل فترة، وأثناء عودتهما شعر الشابان الصديقان، بارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما دفعهما إلى النزول إلى ترعة توشكى على الطريق، لتلطيف جسديهما بالمياه، إلا أنهما لم يستطيعا مقاومة تيار المياه، الذى جرفهما إلى أعماق الترعة، لتنتهى رحلة عملهما داخل أعماق المياه.

بدورها تحولت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقرية الترامسة "مسقط رأس الشابين"، إلى دفتر عزاء، ينعى الشابين الفقيدين اللذين يتمتعان بأخلاق رفيعة وعلاقات طيبة مع الكثير من أهالى القرية، وكانا مثالين للشباب المكافح الباحث عن فرصة عمل ينفق بها على نفسه وأسرته.

حزن بقرية الترامسة

فيما استعدت القرية لاستقبال جثماني الشابين المتوفيين، عقب إنهاء إجراءات وتصاريح الوفاة، تمهيداً لدفنهما بمقابر الأسرة بالقرية، وسط حالة من الحزن بين الأهالى، فضلاً عن توجه عدد كبير من الأهالى بسياراتهم إلى محافظة أسوان للمشاركة فى إحضار وتشييع جثامين الشابين.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة أسوان، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شابين غرقاً في مياه ترعة توشكى، أثناء نزولهما للاستحمام هرباً من حرارة الجو القاسية، ما أدى إلى مصرعهما في الحال، وتبين عقب معاينة الجثث مصرع حمادة وحيد أبوالمجد، وعلى أشرف أبوالخير" مقيمان بقرية الترامسة التابعة لمحافظة قنا"، وذلك أثناء عودتهما من أسوان إلى مسقط رأسهما بمحافظة قنا.