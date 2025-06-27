أخبار قنا| إصابة طالبة ثانوي بتشنجات أثناء الامتحان.. وضبط شاب أشعل النيران بوالده

شهدت محافظة قنا على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث، من أبرزها، إصابة طالبة بحالة تشنجات خلال امتحانات الثانوية العامة، وقوافل مجلس الوزراء توقع الكشف الطبي على 2888 حالة ضمن قوافل طبية متكاملة بقرى المحافظة، وتفعيل برنامج الدبلوم العام في كلية التربية جامعة جنوب الوادي بنظام الساعات المعتمدة، وضبط شاب أشعل النيران في والده المسن بقرية الحجيرات.

إصابة طالبة بحالة تشنجات خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى، بحالة تشنجات خلال أدائها الامتحان بلجنة الثانوية بنات بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت غرفة العمليات، إخطاراً يفيد إصابة طالبة ثانوية عامة بحالة تشنجات أثناء أداء الامتحان داخل لجنة الثانوية بنات بمركز أبوتشت، وتبين إصابة زينب. ر 17 عاما، بحالة تشنجات خلال أداء الامتحان، وجرى إخطار غرفة العمليات وتحرير محضر بالواقعة.

الكشف على 2888 حالة ضمن قوافل طبية متكاملة بقرى قنا

نفذت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني عدة قوافل طبية متكاملة بقرى مركزي دشنا وقوص، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا. استهدفت القوافل تقديم خدمات طبية في مختلف التخصصات، في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.



فى قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا توقيع الكشف الطبي على 976 مواطنًا في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، وأسفر الفحص الطبي عن تحديد 27 حالة بحاجة إلى تدخلات جراحية.

تفعيل برنامج الدبلوم العام في كلية التربية جامعة جنوب الوادي بنظام الساعات المعتمدة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، على تخصيص مقر المطعم المركزى القديم بمبنى ادارة كلية العلوم ليصبح متحف الجامعة التعليمي، وعلى انشاء مكتب للنزاهة العلمية بالجامعة.

كما وافق المجلس، على عقد مؤتمر قسم الاقتصاد المنزلي للعام الأكاديمي 2024/2025 خلال شهر يوليو القادم بعنوان" الاقتصاد المنزلي ما بين الأصالة وتحديات العصر.. استثمار في الانسان والمجتمع"، وعلى بروتوكول التعاون بين كلية علوم قنا وكلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت بسوهاج في مجالات التعليم والتطوير والتدريب والتعليم المستمر وانشطة البحث العلمي وتبادل الأساتذة والباحثين.

ضبط شاب أشعل النيران في والده المسن بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط شاب أشعل النيران في جسد والده، داخل المنزل بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة مسن بحروق نتيجة اشتعال النيران فى جسده أثناء تواجده فى منزله بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.