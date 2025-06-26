إصابة طالبة بحالة تشنجات خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوى، بحالة تشنجات خلال أدائها الامتحان بلجنة الثانوية بنات بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت غرفة العمليات، إخطاراً يفيد إصابة طالبة ثانوية عامة بحالة تشنجات أثناء أداء الامتحان داخل لجنة الثانوية بنات بمركز أبوتشت.

وتبين إصابة زينب. ر 17 عاما، بحالة تشنجات خلال أداء الامتحان، وجرى إخطار غرفة العمليات وتحرير محضر بالواقعة.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع اللجنة وجرى نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، انطلق يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى، ويستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام بمحافظة قنا نحو 18,026 طالبا وطالبة، موزعين على 51 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.





