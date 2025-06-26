تفعيل برنامج الدبلوم العام في كلية التربية جامعة جنوب الوادي بنظام الساعات المعتمدة

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، على تخصيص مقر المطعم المركزى القديم بمبنى ادارة كلية العلوم ليصبح متحف الجامعة التعليمي، وعلى انشاء مكتب للنزاهة العلمية بالجامعة.



كما وافق المجلس، على عقد مؤتمر قسم الاقتصاد المنزلي للعام الأكاديمي 2024/2025 خلال شهر يوليو القادم بعنوان" الاقتصاد المنزلي ما بين الأصالة وتحديات العصر.. استثمار في الانسان والمجتمع".

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على بروتوكول التعاون بين كلية علوم قنا وكلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت بسوهاج في مجالات التعليم والتطوير والتدريب والتعليم المستمر وانشطة البحث العلمي وتبادل الأساتذة والباحثين.



ووافق المجلس، على تفعيل برنامج الدبلوم العام في التربية نظام الساعات المعتمدة "للمصريين المقيمين في الخارج"، وعلى استئناف الدراسة بدبلوم الكيمياء الحيوية التحليلية بكلية العلوم وذلك بدءً من العام الدراسي الجديد 2026 / 2025.



كما وافق المجلس على فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، على مشاركة الأقسام الإكلينيكية بكلية الطب في البرنامج التدريبي للزمالة المصرية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري.

كما ناقش المجلس القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلي كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي الجديد ، وضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي درجة الليسانس أو البكالوريوس الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات بنظام الانتساب العام في العام الجامعي الجديد طبقا للوائح الداخلية للكليات، و ضوابط قبول الطلاب المعاقين والمكفوفين بالجامعة .



ووافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ للدكتور مصطفي محمد خضري مصطفى بكلية الطب، ومنح اللقب العلمي للدكتورة رضا محمد حامد ابراهيم، والدكتورة مريم صوص فهمي، لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، ومنح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد بكلية الهندسة للدكتور عبد الناصر شرقاوي أحمد محمود، و منح اللقب العلمي لوظيفة استاذ مساعد بكلية الصيدلة للدكتورة عبير سعد حسن.كما وافق المجلس على تعيين الدكتور أسماء حامد ابو بكر في وظيفة مدرس بكلية العلوم ، والدكتورة فاطمة الزهراء احمد شرقاوي في وظيفة مدرس بكلية الطب، وعلى منح درجة الدكتوراه ل 14 باحث ومنح درجة الماجستير ل 15 باحث من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس، على منح الطلاب الناجحين في دور مايو 2025 درجة البكالوريوس في علوم التمريض من كلية التمريض، ومنح درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات للطلاب الناجحين في دور يونيو 2025 من كلية الحاسبات و المعلومات ، ومنح الطالبان الناجحان دور مايو 2025 درجة البكالوريوس في الصيدلة" لائحة قديمة"من كلية الصيدلة.







