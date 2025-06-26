ضبط شاب أشعل النيران في والده المسن بقنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط شاب أشعل النيران في جسد والده، داخل المنزل بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة مسن بحروق نتيجة اشتعال النيران فى جسده أثناء تواجده فى منزله بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتبين من المعلومات الأولية أن نجل المجنى عليه وراء إشعال النيران فى والده، نتيجة خلافات وقعت بينهما.



دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



