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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا تحرز الرابع جمهوريًا بمسابقة أخصائى الصحافة المثالى

تعليم قنا
تعليم قنا
يوسف رجب

حصلت آية موسى إبراهيم، أخصائي الصحافة بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية لغات التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية بـ قنا، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في منافسات الأخصائي المثالي بحسب ما ذكره بيان الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة.

ووجه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة لـ آيه موسى، أخصائي الصحافة الفائزة، وأثنى على دور سومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، في تفعيل الأنشطة الطلابية وإشرافها على المسابقة المحلية التي فازت بها الأخصائية، والتي أعدها ونفذها محمود مرغني أحمد، موجه عام الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم.

كما ثمن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تشجيع إدارة نجع حمادي التعليمية بقيادة عفت وزيري، المدير العام للإدارة وإدارة المدرسة، للأخصائية الفائزة وتقديم نموذج حقيقى وواقعي للأخصائي المخلص في عمله والمجتهد في الإشراف على الأنشطة الصحفية والإعلامية.

كما أشاد الصابر، بتوجيه الطلاب في إنتاج المواد الصحفية المتنوعة، وتنمية مهاراتهم الصحفية والإعلامية، والعمل على تحقيق التواصل الفعال بين المدرسة والمجتمع.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن حصول المديرية على المركز الرابع في منافسات الأخصائى المثالى، يعزز تميز وتفوق الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بقنا على مستوى الوزارة بإنجاز جديد.

قنا إدارة نجع حمادي التعليمية الأخصائي المثالي مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق وزارة التربية

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