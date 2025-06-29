محافظ قنا يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة بعدة مدارس

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا. سير امتحانات الثانوية العامة، من خلال زيارة ميدانية للجنة مدرسة قنا التجارية المشتركة بمنطقة الرياح، ولجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة قنا التجارية المشتركة بمدينة قنا، بحضور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص محافظ قنا، على التحدث مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة هادئة وآمنة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما وجه بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية الصحية داخل مقار اللجان.

وتفقد محافظ قنا، الإجراءات الأمنية والتنظيمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن قنا، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون القائم بين الجهات المعنية بما يضمن انتظام الامتحانات دون معوقات.

كما وجه محافظ قنا. رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بضرورة توفير وسائل مواصلات مناسبة للمراقبين والملاحظين، بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال فترة الامتحانات.

وأكد محافظ قنا، بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، حرصا على انتظام العملية الامتحانية في أجواء مستقرة وآمنة.







