محافظ قنا يتابع أعمال تطوير حمام السباحة بالإستاد الرياضي

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية شملت حمام السباحة الأوليمبي الملحق بإستاد قنا الرياضي، فى إطار المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين، وتأكيدًا على دعمه المتواصل للقطاعين الرياضي والتعليم.



استهل المحافظ جولته بتفقد حمام السباحة الأوليمبي، رافقه خلالها كريم حمدي وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا، و أسامة قدوس رئيس مجلس إدارة نادي قنا الرياضي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الجهات المختصة.

و شدد محافظ قنا، على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة، وضمان جاهزية الحمام من حيث البنية التحتية ومستوى النظافة وسلامة المعدات، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الإقبال على الأنشطة الرياضية.





كما وجه عبدالحليم، بسرعة تنفيذ البرنامج الزمني المقرر وتسليم الحمام في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان حرصا على سلامة المترددين من الشباب والناشئين.

وأكد محافظ قنا، دعم المحافظة الدائم للأنشطة الرياضية ودورها في تنمية قدرات النشء.





