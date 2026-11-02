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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قطع المياه 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة اليوم.. الأماكن وموعد الانتهاء

مياه الشرب
مياه الشرب
قسم الخدمات

​أعلنت الجهات المعنية عن انقطاع المياه لمدة 6 ساعات متواصلة عن عدد من مناطق محافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة لتنفيذ أعمال مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكة المياه.  

​مواعيد الانقطاع:

​البدء: من منتصف ليل اليوم الإثنين (2 نوفمبر 2026).

​النهاية: حتى الساعة 6 صباح غدا الثلاثاء (3 نوفمبر 2026).  

​المدة الإجمالية: 6 ساعات.  

شركة مياه الشرب

​أسباب الانقطاع:

و​يأتي هذا الإجراء الضروري بهدف تركيب صمامات تحكم جديدة وتجديد خطوط رئيسية، لضمان استقرار وضخ المياه بكفاءة واستدامة الخدمة في المستقبل.  

​المناطق المتأثرة:

​شارع البحر الأعظم ومتفرعاته (بدءاً من المنيب وحتى شارع مستشفى الرمد).  

​شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته.  

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​الخدمات البديلة:

و​حرصاً على توفير احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، توفر شركة المياه سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المتأثرة طوال فترة الأعمال، مع تخصيص الخط المختصر 125 لطلب المساعدة أو الاستفسارات.

متابعة منظومة التشغيل بمحطتي معالجة البركة ورفع الخصوص الجديدة

وأجرى المهندس عادل حسن زكي، رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جولة ميدانية بمحطتي معالجة البركة ورفع صرف الخصوص الجديدة، لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على الإمكانات الفنية للمحطتين.

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وذلك في ضوء أهمية دورهما في استقبال ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي بشرق القاهرة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محطة معالجة البركة

واستعرض رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى إمكانات محطة معالجة البركة، التي تقع شمال شرق القاهرة الكبرى بالقرب من مدينة السلام، وتخدم مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والزيتون والمطرية واخرى.

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وتبلغ مساحتها الإجمالية 395 فدانًا، منها 95 فدانًا لأعمال المعالجة و300 فدان لأحواض تجفيف الحمأة وطاقتها التصميمية  550 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تصل طاقتها الحالية إلى نحو 500 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرابة 2.5 مليون نسمة.

نظام المعالجة الثنائية

وتعمل المحطة بنظام المعالجة الثنائية، حيث دخلت المرحلة الأولى، المخصصة للمعالجة الابتدائية، الخدمة في نوفمبر 1990، تلتها المرحلة الثانية للمعالجة البيولوجية في مارس 1998. 

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

كما يتم تحويل التصرفات التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحطة عبر ثلاثة مجمعات رئيسية بأقطار 1800 مم إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، بما يدعم استيعاب التصرفات الواردة واستمرارية منظومة المعالجة.

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