طرح ثالث من "بيتك في مصر".. تفاصيل ومواقع وحدات المصريين بالخارج

​أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق الطرح الثالث من مبادرة "بيتك في مصر" المخصصة للمصريين المقيمين بالخارج، والتي تهدف إلى تلبية تطلعاتهم في امتلاك عقارات سكنية متميزة داخل أرض الوطن وتوفير فرص استثمارية آمنة وموثوقة.

​موعد التسجيل والتحويلات

و​يبدأ التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية الخاصة بالطرح الجديد اعتباراً من 10 نوفمبر 2026. وتعتمد آلية الحجز على أسبقية الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمبادرة (beitakfemisr.com).

​أبرز أرقام وملامح الطرح الثالث

و​يتميز الطرح الجديد بتنوع كبير في الوحدات والمدن المطروحة لتلائم مختلف الاحتياجات، حيث يشمل:

​نحو 4000 وحدة سكنية متنوعة.

​9 مدن جديدة مستهدفة في التوزيع الجغرافي للمشروعات.

​5000 دولار كحد أدنى للتحويل الواحد.

​المدن المطروحة في الطرح الجديد

و​تتوزع الوحدات السكنية على عدد من أحدث وأهم المدن العمرانية الجديدة في مصر، وهي:

​مارينا العلمين

​العلمين الجديدة

​القاهرة الجديدة

​الشروق

​6 أكتوبر

​الشيخ زايد

​العاصمة الجديدة

​المنصورة الجديدة

​دمياط الجديدة

​نماذج المشروعات المتاحة

و​تضم قائمة المشروعات المطروحة تشكيلة واسعة من أرقى الكمبوندات والمجتمعات العمرانية، ومن أبرزها: مدينتي، جنة، ظلال، ديارنا، مزارين، وزاهية.

​أنظمة السداد والخصومات

و​تقدم المبادرة تسهيلات مالية وأنظمة سداد مرنة تشمل:

​خصومات تصل إلى 100% لبعض المشروعات.

​خصومات بنسبة 50% لبعض المشروعات الأخرى.

​خصومات متنوعة وفقاً للنظام المقرر لكل مشروع.

​خطوات التسجيل والتحويل

و​لإتمام عملية الحجز والاستفادة من الطرح، يجب اتباع 4 خطوات رئيسية مترتبة كالتالي:

​إنشاء الحساب الإلكتروني على الموقع.

​التحويل بالدولار باستخدام الكود المخصص.

​اعتماد المبلغ وإضافته للرصيد الإلكتروني.

​الحجز الفعلي من موقع "بيتك في مصر" فور فتح باب الحجز.

​الفئة المستهدفة وتنويهات هامة

​الفئة المستهدفة: المصريون بالخارج ممن هم بنفس عمر 21 عاماً فأكثر.

​تنويه مهم: أكدت إدارة المبادرة أن مجرد بدء التسجيل والتحويلات لا يعني بدء حجز الوحدات أو تخصيصها، حيث تُحتسب أسبقية الحجز فقط بعد فتح الحجز الفعلي في الموعد المعلن.

​قنوات التواصل والدعم

​لتسهيل التواصل مع المواطنين، تم تخصيص قنوات الرسمية التالية:

​الموقع الإلكتروني: beitakfemisr.com

​الخط الساخن: 19010

​منصات التواصل الاجتماعي (Facebook - Instagram - YouTube)

​المتحف المصري الكبير يُعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتباراً من الأحد

و​يبدأ المتحف المصري الكبير رسمياً، اعتباراً من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق قائمة الأسعار الجديدة لتذاكر الدخول لمختلف فئات الزوار، وذلك بعد إقرارها من قِبل مجلس إدارة هيئة المتحف بزيادة بلغت نحو 202 جنيه للزائر المصري و5 دولارات للزائر الأجنبي بحسب فئات التذاكر.

​وجاءت تفاصيل أسعار التذاكر الجديدة مقسمة حسب فئات الزوار كالتالي:

​بالنسبة للزوار المصريين: تم تحديد سعر تذكرة الشخص البالغ بقيمة 220 جنيهاً، بينما يبلغ سعر تذكرة الطفل 110 جنيهات، ومثلها لكل من تذكرة الطالب وتذكرة كبار السن لتستقر عند 110 جنيهات.

​بالنسبة للزوار العرب أو الأجانب (غير المقيمين): يبلغ سعر تذكرة الشخص البالغ 1830 جنيهاً، في حين سجلت تذكرة كل من الطفل والطالب 920 جنيهاً.

​بالنسبة للزوار العرب أو الأجانب المقيمين: تصل تذكرة الشخص البالغ إلى 920 جنيهاً، بينما تبلغ تذكرة الطفل والطالب 460 جنيهاً لكل منهما.

و​تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم حركة الزيارة وتقديم أفضل خدمات استثنائية للزائرين داخل هذا الصرح الحضاري العالمي.