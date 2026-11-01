مع بدء التطبيق.. تفاصيل وإجراءات تخفيض استهلاك العدادات الكودية 30%

​في إطار استجابة الدولة لمطالب المشتركين بنظام العدادات الكودية، تقرر رسميًا تخفيض قيمة الاستهلاك للمنازل التي تم إنشاؤها قبل عام 2024.

مهلة 6 شهور وتخفيض 30%

​نسبة التخفيض: بلغت نسبة التخفيض 30%.

​قيمة الكيلووات: انخفض السعر من 274 قرشاً للكيلو إلى 191 قرشاً للكيلو الواحد.

​المدة الزمنية: يُطبق هذا التخفيض لمدة 6 أشهر لحين تقنين وضع العين.

​موعد التطبيق: يباع السعر الجديد ابتداءً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

​آلية الشحن والتوجيه: يتم توجيه المشتركين إلى أي منظومة شحن (سواء بالهندسات، أو عبر منظومات الشحن "أون لاين") حتى يتم تغيير الأسعار على العداد لتتوافق مع الأسعار الجديدة.

​تيسيرات جديدة لمستخدمي العدادات الكودية غير المتقدمين للتصالح

​وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة ضمن حزمة التيسيرات المقترحة، تستهدف مستخدمي العدادات الكودية الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترات السابقة.

​مهلة استثنائية لمدة 6 أشهر لتصويب الأوضاع

و​أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة زمنية محددة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم القانونية.

وتأتي هذه المهلة كفرصة أخيرة وحاسمة لدمج هذه الشرائح داخل الإطار القانوني الرسمي للدولة ورفع أي أعباء مستقبلية عن عقاراتهم.

​حوافز مالية.. تخفيض 30% للمتقدمين خلال المهلة

و​تشجيعاً للمواطنين على سرعة استغلال هذه المهلة، تتضمن التيسيرات منح المتقدمين لطلبات التصالح خلال هذه الفترة تخفيضاً بنسبة 30% وفقاً للضوابط المقررة، بما يمثل دافعاً مالياً قوياً لتخفيف التكلفة النهائية للتقنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

​رؤية متكاملة لغلق ملف المخالفات

و​تتكامل هذه الخطوة مع منظومة التيسيرات الواسعة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً لملف التصالح في مخالفات البناء — والتي شملت سقفاً زمنياً لا يتجاوز 12 عاماً/شهراً للتقنين، ومراعاة تفاوت القيم السوقية والتمييز بين السكن الخاص والتجاري — لتؤكد الدولة انحيازها الدائم للمواطن وحرصها على توفير الاستقرار القانوني والعمراني للجميع.

منتدى مصر 2026

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرصه على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.