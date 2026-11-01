قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع بدء التطبيق.. تفاصيل وإجراءات تخفيض استهلاك العدادات الكودية 30%

العدادات الكودية
العدادات الكودية
قسم الخدمات

​في إطار استجابة الدولة لمطالب المشتركين بنظام العدادات الكودية، تقرر رسميًا تخفيض قيمة الاستهلاك للمنازل التي تم إنشاؤها قبل عام 2024.  

مهلة 6 شهور وتخفيض 30%

​نسبة التخفيض: بلغت نسبة التخفيض 30%.  

​قيمة الكيلووات: انخفض السعر من 274 قرشاً للكيلو إلى 191 قرشاً للكيلو الواحد.  

العدادات الكودية

​المدة الزمنية: يُطبق هذا التخفيض لمدة 6 أشهر لحين تقنين وضع العين.  

​موعد التطبيق: يباع السعر الجديد ابتداءً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.  

​آلية الشحن والتوجيه: يتم توجيه المشتركين إلى أي منظومة شحن (سواء بالهندسات، أو عبر منظومات الشحن "أون لاين") حتى يتم تغيير الأسعار على العداد لتتوافق مع الأسعار الجديدة.

العدادات مسبقة الدفع

​تيسيرات جديدة لمستخدمي العدادات الكودية غير المتقدمين للتصالح

​وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة ضمن حزمة التيسيرات المقترحة، تستهدف مستخدمي العدادات الكودية الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الفترات السابقة.

​مهلة استثنائية لمدة 6 أشهر لتصويب الأوضاع

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية

و​أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة زمنية محددة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم القانونية. 

وتأتي هذه المهلة كفرصة أخيرة وحاسمة لدمج هذه الشرائح داخل الإطار القانوني الرسمي للدولة ورفع أي أعباء مستقبلية عن عقاراتهم.

العدادات الكهربائية الكودية

​حوافز مالية.. تخفيض 30% للمتقدمين خلال المهلة

و​تشجيعاً للمواطنين على سرعة استغلال هذه المهلة، تتضمن التيسيرات منح المتقدمين لطلبات التصالح خلال هذه الفترة تخفيضاً بنسبة 30% وفقاً للضوابط المقررة، بما يمثل دافعاً مالياً قوياً لتخفيف التكلفة النهائية للتقنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

​رؤية متكاملة لغلق ملف المخالفات

العدادات الكودية

و​تتكامل هذه الخطوة مع منظومة التيسيرات الواسعة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً لملف التصالح في مخالفات البناء — والتي شملت سقفاً زمنياً لا يتجاوز 12 عاماً/شهراً للتقنين، ومراعاة تفاوت القيم السوقية والتمييز بين السكن الخاص والتجاري — لتؤكد الدولة انحيازها الدائم للمواطن وحرصها على توفير الاستقرار القانوني والعمراني للجميع.

منتدى مصر 2026

وكان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026”، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.

استبدال العدادات القديمة

وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرصه على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.

العدادات الكودية تخفيض العدادات الكودية مهلة العدادات الكودية التصالح في مخالفات البناء عدادات التصالح شحن العدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الدكتور محمود سعيد

بدون فتح .. معهد ناصر يجري جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالمريء

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر

الهلال الأحمر المصري: 75 ألف متطوع في خدمة غزة.. وأكثر من مليون طن مساعدات إنسانية عبر مصر

خدام التربية الكنسية بإيبارشية حلوان

الأنبا ميخائيل يجتمع بخدام التربية الكنسية بكاتدرائية العذراء مريم بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد