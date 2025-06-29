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محافظ قنا يشارك في احتفالية توزيع أجهزة منزلية لـ 11 عروسة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشارك في احتفالية توزيع أجهزة منزلية لـ 11 عروسة

احتفالية مصر الخير
احتفالية مصر الخير
يوسف رجب

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لتوزيع الأجهزة المنزلية لـ 11 عروسة من الفتيات غير القادرات، وذلك في إطار الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهن.

وأقيمت الاحتفالية بالنادي الاجتماعي بمدينة قنا بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد عمران محمد، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ومجدي حسن، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وشهدت الفعالية تقديم دعم متنوع للأسر المستحقة حيث جرى تجهيز عدد من العرائس من خلال شراكات مع جهات مختلفة شملت شركة LG، وبيت التمويل الكويتي، حيث تم توفير أجهزة كهربائية وأدوات منزلية أساسية لكل عروسة إلى جانب تقديم مشروعين صغيرين للتمكين الاقتصادي للغارمات لمساعدتهن على بدء حياة منتجة، كما شملت المساعدات تجهيز غرفة طبية للطوارئ بديوان عام المحافظة وتزويدها بمستلزمات طبية متنوعة لتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات العاجلة.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس الدور المحوري للمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشاد محافظ قنا بمؤسسة مصر الخير وجمعية الرحمة بفاو بحري في مركز دشنا لما تقدمانه من دعم حقيقي للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعزز من استقرار المجتمع وتماسكه ويخلق نماذج ناجحة يحتذى بها في تقديم الخدمات الاجتماعية.

وعقب الاحتفالية التقى المحافظ بعدد من المتطوعين المشاركين في البرنامج التدريبي الذي تنفذه المؤسسة والبالغ عددهم 20 متطوعًا حيث عبر عن سعادته بلقائهم وشجعهم على مواصلة العمل التطوعي، مؤكدًا أن الهدف من هذا التدريب هو بناء قدراتهم لخدمة المجتمع، وأن لكل شاب طاقات ومهارات خاصة يجب استثمارها في ميادين العمل المختلفة.

قنا مصر الخير التضامن الاجتماعي الجهود المجتمعية منظمات المجتمع المدنى مستلزمات طبية

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