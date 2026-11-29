أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تسريع إجراءات تنفيذ منظومة النقل الذكي ITS على الطرق، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحسين مستوى السلامة المرورية.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

وأوضح وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي، أن منظومة النقل الذكي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة حركة المركبات وتتبعها، بما يساعد على إحكام الرقابة على الطرق والتعامل بصورة أكثر فاعلية مع المخاطر المرورية.

تقديم خدمات إرشادية لقائدي المركبات

وأضاف أن المنظومة ستسهم كذلك في تقديم خدمات إرشادية لقائدي المركبات، من خلال تنبيههم إلى مواقع الحوادث على الطرق، ومناطق الشبورة المائية، ودرجات الحرارة، وغيرها من المعلومات التي تساعد السائقين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة، لتوفير خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز عوامل الأمان على شبكة الطرق.