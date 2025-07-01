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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري قنا يشن حملة موسعة لمكافحة السعار

حملة مكافحة السعار بقنا
حملة مكافحة السعار بقنا

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، بالتنسيق مع إدارة الإرشاد البيطري حملة موسعة لمكافحة مرض السعار استهدفت تطعيم عدد من الكلاب الحرة بمدينه قنا، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة مصر خالية من السعار 2030.
 

شارك في تنفيذ الحملة الدكتورة: نجلاء محمود مصطفى، مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية، والدكتورة نجلاء محمد مجاهد، بإدارة الإرشاد البيطري، والدكتور أمير ملك، مدير وحدة بندر قنا، والدكتور أشرف ألبرت ناشد، مدير وحدة الابيديميولوجى.

أسفرت الحملة، عن تطعيم عدد من الكلاب الحرة في إطار خطة وقائية متكاملة تستهدف حماية المواطنين من خطر الإصابة بمرض السعار الناجم عن عقر الكلاب، كما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لإزالة تراكمات القمامة بالمنطقة كونها السبب الرئيسي في تجمع الكلاب الحرة.
 

أكد الدكتور ماهر السباق، مدير عام الطب البيطري بقنا، بأن مشكلة الكلاب الحرة تعد قضية مجتمعية تتطلب تنسيقا شاملا بين مختلف الجهات المعنية مشددا على توافر التطعيمات المجانية بمقر المديرية.
 

وأشار مدير عام الطب البيطري بقنا، إلى استمرار التنسيق مع إدارة الأمراض المشتركة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلقي التعليمات بشكل دوري حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، داعيا المواطنين إلى عدم التصرف الخاطئ مع الكلاب الحرة تفاديا لحوادث العقر.

قنا مكافحة السعار مديرية الطب البيطري بيطري قنا الإرشاد البيطري مصر خالية من السعار

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