خلال لقاء جماهيري.. محافظ قنا يبحث أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين

واصل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عقد اللقاءات الجماهيرية الدورية، التي تهدف إلى إيجاد حلول فاعلة للمشكلات التي تواجه أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات الخدمية.

وشارك في اللقاء مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفى، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، إلى جانب عدد من رؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية المختلفة.



تضمن اللقاء، مناقشة 102طلبًا وموضوعًا تقدم بها المواطنين من مختلف مدن وقرى المحافظة، وتنوعت الملفات المطروحة بين قطاعات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والمجالس المحلية، والمواقف، والكهرباء، والإسكان، وغيرها من الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

وأكد محافظ قنا، أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لا سيما القضايا ذات البُعد الإنساني، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم في إطار من الالتزام بالقانون وتحقيق المصلحة العامة.

وفي ختام اللقاء، تم البت في عدد من الطلبات بشكل فوري، بينما تم إحالة باقي الموضوعات إلى الجهات المعنية لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

