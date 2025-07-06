إصابة 4 أطفال باشتباه تسمم فى قرية دندرة بقنا

أصيب 4 أطفال، باشتباه تسمم، عقب شعورهم بأعراض تلبك معوي ومغص، فى قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد يفيد تلقى بلاغ بإصابة 4 أشخاص بحالة تلبك معوي ومغص بعد تناول وجبة غذائية بقرية دندرة.



وتبين أن الأطفال تناولوا وجبة غذائية تسببت فى إصابتهم بحالة تلبك معوى، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.



وجرى نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الاسعافات الأولية وعمل الاجراءات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.