بلجان مختلفة.. 3 إصابات خلال امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة بـ قنا

شهدت لجان الثانوية العامة بقنا، اليوم الخميس، خلال أداء امتحانى الجغرافيا والكيمياء ، إصابة طالب وطالبة بأعراض صحية استدعت تلقيهم ولرعاية الصحية، وإصابة مراقب لجان بآلام شديدة بالصدر استدعت النقل إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية.

ففي لجنة مدرسة المحطة الابتدائية بمركز قفط جنوب قنا، أصيب طالب ثانوية عامة، بمغص معوي أثناء أدائه الامتحانات داخل لجنة مدرسة، وجرى نقله إلى مستشفى قفط لتلقي العلاج، وأخطرت الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما لجنة مدرسة الصنايع بمركز نجع حمادي شمال قنا، فأصيبت طالبة ثانوية عامة، بحالة تشنجات، أثناء أدائها الامتحانات، استدعت نقلها إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج، وأخطرت الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز قوص جنوب قنا، أصيب مراقب، بألم شديد في الصدر، أثناء تواجده بلجنة ابن دقيق العيد الابتدائية بمركز قوص، وجرى نقله إلى مستشفى قوص المركزى لتلقي العلاج.



جدير بالذكر، أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، انطلق يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجارى، ويستمر حتى الخميس 10 يوليو المقبل، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام بمحافظة قنا نحو 18,026 طالبا وطالبة، موزعين على 51 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.



