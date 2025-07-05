بدأت بـ 13مرشحاً .. حصيلة أول أيام فتح باب انتخابات مجلس الشيوخ بقنا

انتهت لجنة استقبال طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة قنا، عملها فى أول أيام فتح باب تلقى طلبات الترشح باستقبال 13 طلباً.



انعقدت لجنة تلقى طلبات الترشح بمقر محكمة قنا الإبتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سامح سالم، مدير إدارة التنفيذ والقرارات بالمحكمة.

وجاءت أسماء المرشحين : عبدالفتاح حسن أحمد دنقل عن حزب مستقبل وطن، وشهرته عبدالفتاح دنقل، عبدالفتاح الشحات عن حزب مستقبل وطن، عبدالله أبوالعلا مرعى، عن حزب حماة الوطن.



وصبحي عياد عطالله، عن حزب مصر الحديثة، سيد محمد حسن عن حزب النور، شعبان محمود أحمد، عن حزب أبناء مصر، مصطفى كمال عبدالوهاب.





وأشرف محمد محمود أبودقة، علي عبدالفتاح على عثمان، عبدالجواد أحمد سيد، يوسف السيد يوسف، هبه عبدالمعز أحمد، علي حسام على.





يذكر بأن لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدأت عملها الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، وتنتهى من تلقى طلبات الترشح الخميس القادم الموافق ١٠ يوليو، على أن يستمر قبول الأوراق يومياً حتى الخامسة عصراً، بإستثناء يوم الخميس حتى الثانية ظهراً.