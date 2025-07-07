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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإنقاذ النهري يدفع بفريق للبحث عن مستقلى السيارة الغارقة بنيل قنا

موقع غرق السيارة
موقع غرق السيارة

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، بفريق إنقاذ نهرى للبحث عن مستقلى السيارة الغارقة في نهر النيل، عقب سقوط سيارتهم من أعلى عبارة نيلية لنقل الركاب والسيارات بين مركزى الوقف ودشنا.

كما انتقل عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لموقع الحادث لمتابعة الموقف، والاشراف على عملية انتشال مستقلى السيارة الغارقين في نهر النيل.

وكانت سيارة ربع نقل يستقلها شخصين، وتحمل على متنها مواشى، حاولت صعود عبارة نيلية للانتقال بين مركزى دشنا والوقف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلا أنها سقطت في نهر النيل بمستقليها.

وتلقت أجهزة الأمن إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل بمستقليها داخل نهر النيل، وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم والتعامل الفوري مع الحادث.

كما دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات على الموقع الحادث، تمهيداً لنقل جثث الغارقين إلى مشرحة المستشفى.

قنا الإنقاذ النهرى نهر النيل عبارة نيلية مرفق اسعاف قنا سيارة ربع نقل

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