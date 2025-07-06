قنا .. مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث تصادم أمام قرية الجبلاو

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل وقع أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل أدى لإنقلاب السيارة فى الترعة المجاورة للطريق، نتج وفاة شخص ووقوع إصابات بين ٣ أشخاص.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

