تعليم قنا خامس الجمهورية في صحافة التربية الخاصة

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم حصول مديرية التربية والتعليم بقنا على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في منافسات معارض الصحافة والإعلام التربوي لمدارس التربية الخاصة على مستوى مديريات الجمهورية.

وهنأ هاني، عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المدارس والتوجيه الفني المختص والإدارات الفائزة وخص بالتهنئة سومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، و محمود مرغني، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية وأحمد حلمى، مدير إدارة التربية الخاصة.

وثمن الصابر، المشاركة المتميزة لمعهد النور للمكفوفين ومدرسة التربية الفكرية ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع بادارتي قنا ونجع حمادى في معرض الصحافة بالمديرية الذى تم تقييمه من قبل لجنة الوزارة المكلفة بمراجعة وتصنيف الأعمال المرشحة للتمثيل الوزارى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن تشجيع طلاب مدارس التربية الخاصة من ذوي الهمم على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المديرية يعزز دمجهم وتفاعلهم فى المجتمع.

وتابع الصابر: كما يزيد من ترابطهم مع هيئة الإشراف من الاخصائيين والتوجيه، وكذلك ينمى دافعيتهم ومهاراتهم نحو الإتقان والإنجاز و الثقة بالنفس.



