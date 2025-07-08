قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأعياد والمناسبات | قرار رسمي في السكة الحديد لجميع العاملين بالهيئة
استجابة استثنائية للأزمة| كيف تعامل المركزي والبنوك مع تداعيات حريق سنترال رمسيس؟ خبير يجيب
سامسونج تستعد للكشف عن هواتفها القابلة للطي في حدث Unpacked الصيفي 2025
باكستان تتطلع لتوسيع دائرة التعاون في المجال الصحي والطبي مع مصر
بشعار معتمد .. تطوير الهوية البصرية لأحياء ومدن ومراكز الجيزة
أكثر من 113 ألف وحدة سكنية.. متحدث الإسكان تفاصيل الطرح الثاني لسكن لكل المصريين 7
كل المصابين من حريق سنترال رمسيس خرجوا ما عدا 5 حالات.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
فيفا يعلن عقوبات الإيقاف بحق لاعبي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مونديال الأندية
هل ارتداء الخرزة الزرقاء يدخل في باب الشرك الأصغر؟
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية السبيل الوحيد لإرساء السلام في المنطقة
لأول مرة.. إسرائيل تعترف: ضربات إيران أصابت مواقع عسكرية
بإجمالي 1239محفظًا.. اعتماد نتيجة اختبارات معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ومازال البحث جاريا.. جهود أمنية وشعبية لانتشال جثماني شابين غارقين في نيل قنا

موقع غرق السيارة
موقع غرق السيارة
يوسف رجب

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا، جهودها لانتشال جثتى الشابين الغارقين في سيارة نقل داخل نهر النيل بنطاق مركز دشنا، وسط ترقب وانتظار من قبل أهالى الضحيتين على شاطئ النيل، انتظاراً لخروج جثامين أبنائهم، ودفنهم بمقابر الأسرة، عقب نجاح انتشال السيارة دون مستقليها.

فيما قررت جهات التحقيق بقنا، إجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة ربع نقل التي سقطت بالشابين والمواشى في نهر النيل، أثناء صعودها عبارة نيلية على شاطئ النيل بمركز دشنا، للتأكد من تعاطى المواد المخدرة، وإصدار قراراها بشأن السائق.

الشاطئ تحول لسرادق عزاء

شاطئ النيل بمدينة دشنا تحول إلى سرادق عزاء كبير للأهالى، حيث يتوافدون صباحاً ومساءًا لمواساة ذوى الفقيدين في الضحايا، والبحث معهم عن حلول تساعدهم في انتشال جثامين الشابين الغارقين اللذين لم تفلح كل المحاولات حتى الآن في إخراجهم من وسط مياه النيل.

من جانبه توجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إلى موقع غرق الشابين، لمتابعة عمليات البحث ومواساة أهالى الفقيدين، وموجهاً بتكثيف عمليات البحث داخل النيل وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لتسريع عمليات البحث في النيل، وموجهاً مديرية التضامن الاجتماعى بصرف تعويضات لأسر الضحايا وفقاً للضوابط القانونية في هذا الشأن.

سقوط سيارة بمستقليها في النيل

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل في نهر النيل بدشنا، أثناء صعودها عبارة نيلية، للتوجه إلى مركز الوقف، وتبين أنها سقطت بمستقليها خميس السيد عبد الرجال، 50 عامًا، تاجر مواشي، وابن عمه محمد علي عبد الرجال 30 عامًا، مقيمان بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا.

ودفعت أجهزة الأمن بقنا، بقوة أمنية وفريق إنقاذ نهرى مازال يواصل عمله حتى الآن بحثاُ عن جثامين الضحايا في المنطقة التي شهدت سقوط السيارة وما عليها من مواشى، وسط تواجد دائم للأجهزة التنفيذية بالمعدات الثقيلة للمساعدة في أعمال البحث عن الضحايا.

قنا قوات الإنقاذ النهرى نهر النيل مدينة دشنا سقوط سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

ترشيحاتنا

حريق سنترال رمسيس

أستاذ إدارة حكومية ومحلية: غياب التنسيق واستخدام التكنولوجيا ضاعف أزمة سنترال رمسيس.. وكان يمكن إخماد الحريق أسرع باستخدام الهليكوبتر

محافظ الأقصر يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والسياحية بمدينة الأقصر ويوجه بتطوير شامل قبل الموسم السياحي

محافظ الأقصر يوجه بتطوير كامل في المدينة قبل الموسم السياحي.. صور

محافظ بني سويف

بني سويف.. إجراءات عاجلة حيال انقطاع وضعف المياه بعزبة كوم أبوخلاد

بالصور

الشمام نجم الصيف.. فاكهة ترطب الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

مدينة مصنفة "الأكثر خطورة" على السائقين في قيادة السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

غلق وتشميع 13 كافتريا لإدارتها بدون ترخيص بمنطقة الرملية الزقازيق.. صور

تشميع
تشميع
تشميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد