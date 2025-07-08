قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: عملية بيت حانون المركبة ضربة إضافية وجهناها لجيش الاحتلال
عصمت: القطاع الخاص شريك رئيسي في خطة عمل وزارة الكهرباء للتحول الطاقي
انتشار سيارات الإسعاف بطرق البحر الأحمر لحين عودة الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس
وزير الاتصالات يقطع زيارته للخارج ويوجه بتعويض المتضررين ويزور مصابي حادث سنترال رمسيس
صراع الهدافين يشتعل في مونديال الأندية 2025 قبل نصف النهائي.. ماذا يحدث؟
استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
تعليمات عاجلة من التعليم بشأن البرنامج العلاجي لتلاميذ الابتدائي الضعاف بالمدارس
المصرية للاتصالات تنعى شهداء الواجب بسنترال رمسيس
تمهيدا لإعادة الحركة.. السكك الحديدية ترفع آثار حادث قطار مطروح
جسدوا أسمى معاني النبل والمسؤولية.. المصرية للاتصالات تنعى شهداء حادث سنترال رمسيس
بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس
صحة غزة: إدخال شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يستقبل فريق مشروع "حيّنا" لمتابعة مستجدات البنية التحتية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فريق عمل مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، برئاسة المهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ولمياء المليجي، مدير برنامج التنمية الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الحضري ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في إطار متابعة تنفيذ أنشطة المشروع على أرض المحافظة، ولمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بمكون الإدارة المالية العامة ضمن المشروع.

وأكد محافظ قنا، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين جميع شركاء المشروع لضمان استكمال تنفيذ خطة العمل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المحافظة تقدم دعما كاملاً لتنفيذ ثلاث وحدات ترشيح شاطئية بمحطة مياه الحميدات، بهدف تعزيز كفاءة ضخ مياه الشرب النقية داخل شبكة مياه الشرب بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن العمل جارى على تنفيذ مخططات إعادة ترتيب الأراضي في منطقتي الحميدات والمعنا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعظيم القيمة الاقتصادية لهاتين المنطقتين الحيويتين.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة استحداث آليات تمويل مبتكرة وتعبئة الموارد المحلية لاستكمال مشروعات البنية التحتية في مناطق الدراسة، مع التوسع في دعم السياحة الريفية باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية المتكاملة، لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي على مستوى مدينة قنا.

وأعربت المهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الحكومة السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدة التزام الهيئة العامة للتخطيط العمراني باستمرار تقديم الدعم الفني للمحافظة، سواء من خلال إعداد المخططات التفصيلية أو بناء قدرات الكوادر المحلية، مشيرة إلى أهمية دمج الدروس المستفادة من المشروع وتطبيق منهجيات أكثر شفافية واستدامة في إدارة الأراضي، بما يفتح المجال لتكرار التجربة في محافظات أخرى.

كما أعربت لمياء المليجي عن شكرها لمحافظ قنا على دعمه المستمر للمشروع، وللجانب السويسري على تمويل تنفيذ الأنشطة، وللهيئة العامة للتخطيط العمراني على التنسيق الفعال، مؤكدةً أهمية دراسة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، خاصة الأراضي المخصصة للتنمية، بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتحقيق نقلة نوعية نحو تحويل قنا إلى مدينة خضراء ومرنة.

شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس كريم إبراهيم، استشاري التنمية العمرانية، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، منسقة مشروع "حيّنا" بالمحافظة، إلى جانب فريق العمل المشترك من الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

قنا البنية التحتية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الحميدات المعنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

سنترال رمسيس

بينهم 7 شرطيين.. ننشر أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس| مستندات

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

ترشيحاتنا

الإعلامية المصرية مها الصغير

عمرو سلامة: مها الصغير لم تسئ لنفسها فقط.. بل أساءت لكل فنان حقيقي

الطالبة الموهوبة هانيا هشام غيده صاحبة مشروع مرسي بكلية الفنون الجميلة

طالبة موهوبة.. هانيا غيدة تبدع في فنون النحت ضمن مشروعات التخرج بالمنصورة |شاهد

الإعلامية المصرية مها الصغير

المجاهرة بالسرقة يهدد سمعة مصر.. فنان تشكيلي يعلق على اتهام مها الصغير بالسطو على لوحة فنانة دنماركية

بالصور

الليمون نزل سعره.. الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط بهذه الطريقة

الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط
الليمون نزل سعره الحقّي وجهزي أحلى مخلل في ساعة واحدة فقط

السيطرة على حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

بعد الصيانة.. تعطل سيارات فولفو فجأة بسبب عيب خطير

فولفو
فولفو
فولفو

نشرة المرأة والمنوعات.. بيع منزل طفولة بابا الفاتيكان.. لن تتوقع المشتري | الانتفاخ والمغص علامات على هذا المرض | وصفات طبيعية لعلاج البقع الداكنة فى الجسم | حظك اليوم الثلاثاء 8 يوليو

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد