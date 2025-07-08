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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. سقوط سيارة بشخصين ومواشى في نهر النيل.. مشروعات سياحة ريفية بمحيط معبد دندرة

غرق سيارة قنا
غرق سيارة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أحداث عديدة من أبرزها، سقوط سيارة نقل في نهر النيل أثناء صعودها عبارة نيلية على شاطئ النيل بمركز دشنا، وجهود مكثفة لانتشال جثمانى شخصين كانا يستقلان السيارة، والمحافظ يتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات انتشال الجثمانين، والإنقاذ النهري يدفع بفريق للبحث عن مستقلى السيارة الغارقة، والمحافظ يتفقد مشروعات السياحة الريفية بمحيط معبد دندرة، ومديرية الصحة تتابع سير العمل بغرفة الطوارئ بعد تأثر خطوط الاتصالات.

على متنها شخصان وما زال البحث جاريا.. سقوط سيارة نقل مواشي من "عبارة نيلية" بقنا 

شهدت منطقة المعديات النيلية بين مركزى دشنا والوقف شمال قنا، سقوط سيارة ربع نقل تحمل مواشى، ويرجح أن بها شخصين، داخل نهر النيل، أثناء استقلال عبارة نيلية للعبور إلى الجانب الآخر من نهر النيل.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل تحمل مواشى داخل نهر النيل بين مركزى دشنا والوقف، أثناء نزولها إلى عبارة نيلية.

الإنقاذ النهري يدفع بفريق للبحث عن مستقلى السيارة الغارقة بنيل قنا 

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، بفريق إنقاذ نهرى للبحث عن مستقلى السيارة الغارقة في نهر النيل، عقب سقوط سيارتهم من أعلى عبارة نيلية لنقل الركاب والسيارات بين مركزى الوقف ودشنا.

كما انتقل عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لموقع الحادث لمتابعة الموقف، والاشراف على عملية انتشال مستقلى السيارة الغارقين في نهر النيل.

محافظ قنا يتابع جهود إنقاذ شخصين سقطت سيارتهما فى نهر النيل بدشنا 

ابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جهود فرق الإنقاذ لانتشال شخصين، عقب سقوطهما في نهر النيل إثر انزلاق سيارة ربع نقل محمّلة بالمواشي من فوق عبارة نهرية بمنطقة العزازية بدشنا.
 وكانت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، تلقت بلاغًا بسقوط السيارة في النهر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تشارك قوات الحماية المدنية، والإنقاذ النهري، وهيئة الإسعاف، ووحدات الشرطة في تنفيذ عمليات البحث، في سباق مع الزمن للعثور على المفقودين.

موجهاً بتصور عمرانى متكامل..محافظ قنا يتفقد مشروعات السياحة الريفية بمحيط معبد دندرة 

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة لتفقد سير الأعمال الإنشائية بمرسى دندرة، ومتابعة مواقع مشروعات السياحة الريفية في محيط معبد دندرة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز السياحة الريفية وتنمية القرى ذات الطابع الأثري.

وأكد محافظ قنا، أهمية إعداد تصور عمراني متكامل لواجهات المنازل المطلة على الشوارع المؤدية إلى مرسى دندرة، بما يتسق مع الهوية المعمارية للمنطقة، مشدداً على ضرورة مراعاة تخطيط الطرق، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة تربط المرسى بالمعبد، إلى جانب توسعة المساحات المظللة لخدمة السياح والزوار.

صحة قنا تتابع سير العمل بغرفة الطوارئ بعد تأثر خطوط الاتصالات 

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، انتظام العمل داخل غرفة الطوارئ بديوان مديرية الصحة بقنا، وذلك علي إثر الإنقطاع في خطوط الاتصالات التي أصابت أغلب شركات الهواتف المحمولة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بقنا، علي تواجد الفريق النوبتجي من مسؤولي الطوارئ وانتظام تلقيهم لبلاغات المرضي والتنسيق بين المستشفيات لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلي تنسيق ونقل، كما تابع تنسيق غرفة الطوارئ وإسعاف المحافظة في نقل الحالات وتلقيهم بلاغات المرضى.

قنا سيارة نقل مواشي عبارة نيلية المعديات النيلية أخبار قنا نهر النيل

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