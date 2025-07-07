على متنها شخصان وما زال البحث جاريا.. سقوط سيارة نقل مواشي من "عبارة نيلية" بقنا

شهدت منطقة المعديات النيلية بين مركزى دشنا والوقف شمال قنا، سقوط سيارة ربع نقل تحمل مواشى، ويرجح أن بها شخصين، داخل نهر النيل، أثناء استقلال عبارة نيلية للعبور إلى الجانب الآخر من نهر النيل.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل تحمل مواشى داخل نهر النيل بين مركزى دشنا والوقف، أثناء نزولها إلى عبارة نيلية.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، للتعامل الفوري مع الموقف لنقل أي مصابين أو ضحايا إلى المستشفى.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة أعمال انتشال السيارة والبحث عن مستقلى السيارة، وسط تواجد عدد كبير من المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.