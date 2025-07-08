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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا تتابع سير العمل بغرفة الطوارئ بعد تأثر خطوط الاتصالات

غرفة عمليات صحة قنا
غرفة عمليات صحة قنا
يوسف رجب

تابع الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، انتظام العمل داخل غرفة الطوارئ بديوان مديرية الصحة بقنا، وذلك علي إثر الإنقطاع في خطوط الاتصالات التي أصابت أغلب شركات الهواتف المحمولة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بقنا، علي تواجد الفريق النوبتجي من مسؤولي الطوارئ وانتظام تلقيهم لبلاغات المرضي والتنسيق بين المستشفيات لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلي تنسيق ونقل، كما تابع تنسيق غرفة الطوارئ وإسعاف المحافظة في نقل الحالات وتلقيهم بلاغات المرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، انعقاد غرفة الأزمات علي مدار الساعة بديوان المديرية للتعامل السريع والعاجل مع أي أحداث قد تطرأ داخل مراكز المحافظة، داعياً المواطنين في حالة الصعوبة الإتصال بالخط الساخن 123، الاتصال علي غرفة عمليات الإسعاف بقنا علي الأرقام التالية: 

0963360150    -   0963360012    -  0963360011      -  01069719002 

كما يمكن التواصل مع غرفة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بقنا علي الرقم 

0963360339

أو التواصل علي الأرقام التالية:

 01068280751   -   01091767642  -    01020310441 

رابط الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية بقنا 

https://www.facebook.com/share/1BkZrHsXXp/

قنا وزارة الصحة صحة قنا غرفة الطوارئ بلاغات المرضى

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