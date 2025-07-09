قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يوافق على إعارة ثنائي الفريق.. وربيع وقّع 5 مواسم والإعلان اليوم
عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق
إعلامي: مفاوضات الأهلي للتعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا «متوقفة».. لهذا السبب
تامر حسني يُصدر ألبومه الجديد «لينا معاد» غدًا الخميس
الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة ورطب نهارًا.. والبحر الأحمر مضطرب
100 عام على سنترال رمسيس| شريف عامر: الأزمة أكبر من تحويل أموال.. البورصة في خطر
هل الصدقة لغير الفقير تحتسب؟ .. دار الإفتاء تجيب
خبراء: حريق سنترال رمسيس هزّ أمن الاتصالات في مصر .. وغياب الخطط البديلة زاد من الأزمة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب ووسط قطاع غزة
أسعار صرف الدولار اليوم الأربعاء 9-7-2025
رضا سليم يرغب في الانتقال للوداد .. والأهلي يرفض العرض المغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: 16مرشحًا يتقدمون لانتخابات الشيوخ.. واعتماد تنسيق قبول الثانوية العامة

انتشال السيارة الغارقة
انتشال السيارة الغارقة
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث، أبرزها استقبال المحافظ لفريق مشروع "حيّنا" لمتابعة مستجدات البنية التحتية، 16مرشحاً يتقدمون بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ منذ فتح باب التقديم، جهود أمنية وشعبية لانتشال جثماني شابين غارقين في نهر النيل، والمحافظ يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2026/2025.

محافظ قنا يستقبل فريق مشروع "حيّنا" لمتابعة مستجدات البنية التحتية 

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فريق عمل مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، برئاسة المهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ولمياء المليجي، مدير برنامج التنمية الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الحضري ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في إطار متابعة تنفيذ أنشطة المشروع على أرض المحافظة، ولمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بمكون الإدارة المالية العامة ضمن المشروع.

وأكد محافظ قنا، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين جميع شركاء المشروع لضمان استكمال تنفيذ خطة العمل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المحافظة تقدم دعما كاملاً لتنفيذ ثلاث وحدات ترشيح شاطئية بمحطة مياه الحميدات، بهدف تعزيز كفاءة ضخ مياه الشرب النقية داخل شبكة مياه الشرب بالمحافظة.

منذ فتح باب التقديم.. 16مرشحاً يتقدمون بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ بقنا 

ارتفع عدد المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردى بمحافظة قنا، إلى 16 مرشحاً منذ فتح باب تلقى أوراق الترشح يوم السبت الماضى، بمقر محكمة قنا الإبتدائية.

وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح بمقر محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي رئيس المحكمة، في أول أيام عملها بتلقى 13 طلباً في اليوم الأول، وطلباً واحداً في الأيام التالية، ليصل عدد المرشحين حتى نهاية اليوم الثلاثاء إلى 16 مرشحاً.

ومازال البحث جاريا..جهود أمنية وشعبية لانتشال جثماني شابين غارقين في نيل قنا 

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا، جهودها لانتشال جثتى الشابين الغارقين في سيارة نقل داخل نهر النيل بنطاق مركز دشنا، وسط ترقب وانتظار من قبل أهالى الضحيتين على شاطئ النيل، انتظاراً لخروج جثامين أبنائهم، ودفنهم بمقابر الأسرة، عقب نجاح انتشال السيارة دون مستقليها.

فيما قررت جهات التحقيق بقنا، إجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة ربع نقل التي سقطت بالشابين والمواشى في نهر النيل، أثناء صعودها عبارة نيلية على شاطئ النيل بمركز دشنا، للتأكد من تعاطى المواد المخدرة، وإصدار قراراها بشأن السائق.

محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2026/2025 

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، تنسيق القبول لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين والمنقولين للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/2025 وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول ودراسة الإحصاء التكراري لنتائج الدور الأول يونيو 2025 للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية.

وجرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 238 درجة بجميع مدارس التعليم العام، بينما تحدد المدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى وفقًا لقدراتها وعدد فصولها وكثافتها طبقًا للوائح المنظمة، كما يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات حسب المجموع تنازليا مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والكثافة الطلابية طبقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

قنا قوات الإنقاذ النهرى مركز دشنا انتخابات مجلس الشيوخ قبول الثانوية العامة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

جوتا

مفاجأة صادمة في سبب حادث مصرع ديوجو جوتا

ترشيحاتنا

دافيدي أنشيلوتي - أنشيلوتي

بوتافوجو يعين نجل أنشيلوتي مديرًا فنيًا للفريق

مبابي

وجبة دجاج ملوثة.. مبابي مهدد بالمشاركة أساسيا أمام باريس في مونديال الأندية

ريال مدريد

نجم ريال مدريد: جاهزون لتحدي باريس.. ونسعى لحصد لقب كأس العالم للأندية

بالصور

زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

هل تشعر بالملل رغم رغبتك بالخروج؟.. خلل الدوبامين قد يكون السبب

كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟
كيف يؤثر اختلال الدوبامين على سلوكنا؟

من بيتك وبدقة عالية.. إليك الطريقة الصحيحة لفحص سكر الدم في المنزل

خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل
خطوات دقيقة لفحص سكر الدم في المنزل

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

ردود أفعال الفنانين علي مها الصغير

النجوم بيهزروا بجدية.. مها الصغير في ورطة بسبب سرقة لوحات فنانين أجانب

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد