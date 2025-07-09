أخبار قنا: 16مرشحًا يتقدمون لانتخابات الشيوخ.. واعتماد تنسيق قبول الثانوية العامة

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث، أبرزها استقبال المحافظ لفريق مشروع "حيّنا" لمتابعة مستجدات البنية التحتية، 16مرشحاً يتقدمون بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ منذ فتح باب التقديم، جهود أمنية وشعبية لانتشال جثماني شابين غارقين في نهر النيل، والمحافظ يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2026/2025.

محافظ قنا يستقبل فريق مشروع "حيّنا" لمتابعة مستجدات البنية التحتية

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فريق عمل مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، برئاسة المهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، ولمياء المليجي، مدير برنامج التنمية الاقتصادية وسياسات الاقتصاد الحضري ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في إطار متابعة تنفيذ أنشطة المشروع على أرض المحافظة، ولمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بمكون الإدارة المالية العامة ضمن المشروع.

وأكد محافظ قنا، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين جميع شركاء المشروع لضمان استكمال تنفيذ خطة العمل خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المحافظة تقدم دعما كاملاً لتنفيذ ثلاث وحدات ترشيح شاطئية بمحطة مياه الحميدات، بهدف تعزيز كفاءة ضخ مياه الشرب النقية داخل شبكة مياه الشرب بالمحافظة.

منذ فتح باب التقديم.. 16مرشحاً يتقدمون بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ بقنا

ارتفع عدد المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردى بمحافظة قنا، إلى 16 مرشحاً منذ فتح باب تلقى أوراق الترشح يوم السبت الماضى، بمقر محكمة قنا الإبتدائية.

وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح بمقر محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي رئيس المحكمة، في أول أيام عملها بتلقى 13 طلباً في اليوم الأول، وطلباً واحداً في الأيام التالية، ليصل عدد المرشحين حتى نهاية اليوم الثلاثاء إلى 16 مرشحاً.

ومازال البحث جاريا..جهود أمنية وشعبية لانتشال جثماني شابين غارقين في نيل قنا

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بـ قنا، جهودها لانتشال جثتى الشابين الغارقين في سيارة نقل داخل نهر النيل بنطاق مركز دشنا، وسط ترقب وانتظار من قبل أهالى الضحيتين على شاطئ النيل، انتظاراً لخروج جثامين أبنائهم، ودفنهم بمقابر الأسرة، عقب نجاح انتشال السيارة دون مستقليها.

فيما قررت جهات التحقيق بقنا، إجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة ربع نقل التي سقطت بالشابين والمواشى في نهر النيل، أثناء صعودها عبارة نيلية على شاطئ النيل بمركز دشنا، للتأكد من تعاطى المواد المخدرة، وإصدار قراراها بشأن السائق.

محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى 2026/2025

اعتمد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ، تنسيق القبول لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين والمنقولين للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/2025 وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول ودراسة الإحصاء التكراري لنتائج الدور الأول يونيو 2025 للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية.

وجرى تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 238 درجة بجميع مدارس التعليم العام، بينما تحدد المدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى وفقًا لقدراتها وعدد فصولها وكثافتها طبقًا للوائح المنظمة، كما يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات حسب المجموع تنازليا مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والكثافة الطلابية طبقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.