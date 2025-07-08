منذ فتح باب التقديم.. 16مرشحاً يتقدمون بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ بقنا

ارتفع عدد المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردى بمحافظة قنا، إلى 16 مرشحاً منذ فتح باب تلقى أوراق الترشح يوم السبت الماضى، بمقر محكمة قنا الإبتدائية.



وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح بمقر محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي رئيس المحكمة، في أول أيام عملها بتلقى 13 طلباً في اليوم الأول، وطلباً واحداً في الأيام التالية، ليصل عدد المرشحين حتى نهاية اليوم الثلاثاء إلى 16 مرشحاً.



وجاءت أسماء المرشحين منذ فتح باب الترشيح: عبدالفتاح حسن أحمد دنقل عن حزب مستقبل وطن، وشهرته عبدالفتاح دنقل، عبدالفتاح الشحات عن حزب مستقبل وطن، عبدالله أبوالعلا مرعى، عن حزب حماة الوطن.



وصبحي عياد عطالله، عن حزب مصر الحديثة، سيد محمد حسن عن حزب النور، شعبان محمود أحمد، عن حزب أبناء مصر، سلوى أبوالوفا أحمد حجى، عن حزب مستقبل مصر، عبد الله عبد الفتاح علي وشهرته عبدالله أبو الشيخ، عن حزب إرادة جيل.



ومصطفى كمال عبدالوهاب، أشرف محمد محمود أبودقة، علي عبدالفتاح على عثمان، عبدالجواد أحمد سيد، يوسف السيد يوسف، هبه عبدالمعز أحمد، علي حسام على، ومحمد عبد الفتاح أحمد علي الشهرة محمد عبد الفتاح عوض.



يذكر بأن لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدأت عملها الساعة التاسعة من صباح يوم السبت، وينتهى تلقى طلبات الترشح الخميس القادم الموافق ١٠ يوليو، على أن يستمر قبول الأوراق يومياً حتى الخامسة عصراً، بإستثناء يوم الخميس حتى الثانية ظهراً.