العثور على ثاني جثامين ضحايا السيارة الغارقة في النيل بـ قنا

عثرت فرق الإنقاذ النهرى التابعة لإدارة الحماية المدنية بـ قنا، على الجثمان الثانى من ضحايا السيارة الغارقة في نهر النيل بمنطقة المعديات النيلية بمركز دشنا شمال قنا.

تبين أن الجثمان عثر عليه طافياً في نهر النيل أمام منطقة الطبايخة بقرية فاو غرب بمركز دشنا، وجرى انتشال الجثمان وإيداعه سيارة الإسعاف لنقله إلى مشرحة المستشفى.

وكانت قوات الإنقاذ النهرى، عثرت أمس الخميس، على جثمان محمد علي عبد الرجال 30 عامًا، بالقرب من خزان نجع حمادى، وتمكنت اليوم من العثور على جثمان ابن عمه خميس السيد عبد الرجال، 50 عامًا، بعد غرقهما في النيل مطلع الأسبوع المنقضى.

بدأت وقائع القصة بتلقى أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد سقوط سيارة نقل مواشى بمستقليها في مياه نهر النيل بمركز دشنا، أثناء صعودها عبارة نيلية للانتقال إلى الجانب الآخر من نهر النيل، وتبين غرق اثنين من مستقليها وما عليها من مواشى، ونجاة سائق السيارة.

ودفعت أجهزة الأمن بفريق من الإنقاذ النهرى، للبحث عن الغارقين في مياه النيل، بدعم من الأجهزة التنفيذية التي دفعت بعدد من المعدات للمساعدة في عمليات البحث التي استمرت عدة أيام، بمتابعة من قيادات المحافظة.