لجنة تلقى طلبات الشيوخ تنهى عملها بشأن أوراق 26 مرشحاً للفردى بقنا

أغلقت لجنة تلقى طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، أبوابها، اليوم الخميس، عقب تلقيها 26 طلباً من المرشحين الراغبين في خوض انتخابات الشيوخ بالنظام الفردى.

وجاءت أسماء المرشحين منذ فتح باب الترشيح: عبدالفتاح حسن أحمد دنقل وشهرته عبدالفتاح دنقل، عن حزب مستقبل وطن، وعبدالفتاح محمد أحمد الشحات، وشهرته اللواء عبدالفتاح الشحات، عن حزب مستقبل وطن، عبدالله أبوالعلا مرعى ابراهيم، عن حزب حماة الوطن.



وصبحي عياد عطالله، عن حزب مصر الحديثة، سيد على محمد حسن وشهرته سيد الوكيل عن حزب النور، شعبان محمود أحمد، عن حزب أبناء مصر، سلوى أبوالوفا أحمد حجى، عن حزب مستقبل مصر، عبد الله عبد الفتاح علي وشهرته عبدالله أبو الشيخ، عن حزب إرادة جيل، ابتسام محمد مرعى، عن حزب الشعب الديمقراطى، والصباح مندور، عن حزب الإصلاح والتنمية.

ومصطفى كمال عبدالوهاب، أشرف عبدالوهاب محمد محمود وشهرته أشرف أبودقة، علي عبدالفتاح على عثمان، عبدالجواد أحمد سيد، يوسف السيد يوسف، هبه عبدالمعز أحمد، علي حسام على، ومحمد عبد الفتاح أحمد على وشهرته محمد عبد الفتاح عوض.

وأشرف حافظ عبد اللطيف، خالد يوسف محمد أحمد، محمود حماد يونس محمد، ولاء محمد مكرم، أحمد محمد الصاوي سليم، صبرى شحات، أحمد فوزى أبو هارون، عبدالعال صلاح محمود.

يذكر بأن لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بدأت عملها الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الماضى، وانتهى تلقى طلبات الترشح اليوم الخميس القادم الموافق ١٠ يوليو 2025، حتى كان تلقى الأوراق يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً يومياً، بإستثناء آخر يوم حتى الثانية ظهراً.