انتشال جثماني طالبين غرقا في ترعة بقنا

تمكن الأهالى من انتشال جثمانى طالبين لقيا مصرعهما غرقاً في ترعة بنطاق قرية أبومناع التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جثمانى الطالبين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً يفيد مصرع طالبن غرقاً داخل ترعة نجع الحروبة بقرية أبومناع التابعة لمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع نور.أ، 12 عاما، ومعتز.ج، 13 عاما، أثناء نزولهما للسباحة في الترعة، هرباً من حرارة الجو.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.