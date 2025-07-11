مصرع طالب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب لعب الكرة بقنا

لقى طالب مصرعه وأصيب شقيقه بآلة حادة خلال مشاجرة على لعب كرة القدم بمركز الوقف شمال غرب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة آخر بآلة حادة خلال مشاجرة بمدينة الوقف.

تبين من المعلومات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين طالب وشقيقه "طرف أول" وشخص آخر" طرف ثان" نتيجة خلافات على لعب كرة القدم، انتهت بمصرع الطالب وإصابة شقيقه بطعنات من آلة حادة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.