تشميع عيادتين ومعمل تحاليل خلال جولة على 20 منشأة طبية بقنا

حرر فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، محاضر تشميع لعيادتين طبيتين ومعمل تحاليل يعملون بدون ترخيص، كما أصدر إنذارات لعيادات طبية وعلاج طبيعى ومعامل بنطاق مركز أبوتشت لتوفيق أوضاعها القانونية.

وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه وجه فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعضوية كلاً من: الدكتور عماد درغام، الدكتور نادى رفاعى وأحمد فؤاد مسؤولي العلاج الحر بأبوتشت، بمراجعة المنشآت الطبية الخاصة داخل مركز أبوتشت أقصى شمال المحافظة للتأكد من استيفاءها الشروط الصحية المقررة وتقديم الخدمات الطبية علي الوجه المطلوب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الفريق أجرى جولات مرورية على ٢٠ منشآة طبية شملت عيادات بشرية، عيادات علاج طبيعي، أسنان ومعامل، استكمالاً لجهود مديرية الشؤون الصحية بقنا في التصدي للمخالفات الطبية داخل المنشآت الصحية المختلفة والتعامل بحزم تجاه تلك المخالفات لضمان تقديم خدمات طبية وفق القواعد القانونية المنظمة لتلك المنشآت.

وأشار عبدالخالق، إلي أن فريق العلاج الحر حرر محضر وجرى تشميع عيادتين يعملون بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، بالإضافة إلي تحرير محضر لأحد المعامل الطبية يعمل بدون ترخيص، إضافة لإنذار 4 منشآت مخالفة لشروط الترخيص وعدم إلتزامهم الكامل بمصوغات العمل وشروط الترخيص المقررة لهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، استمرار خطة التفتيش والرقابة علي المنافذ الطبية الخاصة بكافة مراكز المحافظة لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة داخلها وإلتزامها بتنفيذ اللوائح القانونية المنظمة لتلك المنشآت، وبما يضمن سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.