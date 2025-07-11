قنا.. ضعف المياه 15 يوماً في قريتين بمركز قوص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، عن ضعف للمياه بقريتى العيايشا والمفرجية التابعتين لمركز قوص لمدة 15 يوماً متصلة، نتيجة إجراء أعمال إحلال وتجديد لمحطة مياه الشرب المدمجة بقرية العيايشا.

وأشار بيان شركة مياه الشرب بقنا، إلى أن أعمال إحلال وتجديد المحطة سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجارى، حتى الأحد الموافق 27 يوليو الجارى.

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وأوضح بيان شركة مياه قنا، بأن الأعمال المزمع تنفيذها تتضمن" إحلال وتجديد الخزان الأرضي وعزل المروقات بالمحطة وتركيب بوابات دخول المرشحات، إحلال وتجديد خط المياه العكرة الخاص بالمحطة، إحلال وتجديد خط طرد الروبة وتركيب طلمبات نزح الروبة ومشتملاته" ما ينتج عنه ضعف عام للمياه بالقرى المذكورة خلال مدة العمل.

وأهاب بيان شركة مياه الشرب بـ قنا، المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم بالمناطق المذكورة بتفهم الوضع والترشيد فى استهلاك المياه خلال فترة العمل المذكورة لضمان وصول الخدمة لنهاية الشبكات، لحين عودة المياه لطبيعتها.

كما حددت شركة مياه الشرب بقنا، في بيانها، عدد من الأرقام للاستفسار والشكاوى، منها الخط الساخن ١٢٥ أو الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦.