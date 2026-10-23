استغلال الموت لصناعة ترند.. الشيخ أحمد تركي يعلق على فيديو الجاموسة التي ودعت صاحبها

علق النائب الشيخ أحمد تركي، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، وأحد علماء وزارة الأوقاف، على الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سير جاموسة في جنازة صاحبها حزنًا عليه وعدم تحملها فراقه.

وقال أحمد تركي، على فيس بوك: هتجرى خلف نعشه ازاى وهى مربوطة فى الزريبة ؟! فلاحو مصر بيربطوا المواشى، إنما تصادف واحد ساحب جموسته وماشى فى وقت مرور الجنازة فواحد فهلوى صور الصورة غير مكترث بجلال حرمة الميت علشان يطلع ترند، وواحد تافه نشر علشان عقله مغيب بالدجل.. استقيموا يرحمكم الله.

جاموسة تودع صاحبها بالدموع

وفي مشهد إنساني مؤثر أبكى الأهالي وأثار حالة من الحزن بين المشيعين، رفضت جاموسة الابتعاد عن نعش صاحبها خلال تشييع جنازته في إحدى القرى التابعة لمركز بمحافظة الفيوم، وظلت تسير خلفه وسط الناس في طريقهم إلى المقابر، وكأنها ترفض فراق من اعتادت وجوده بجوارها على مدار نحو عشر سنوات.

وقال عم محمد، أحد الفلاحين بالقرية، إن الراحل كان معتادًا على اصطحاب الجاموسة معه في أغلب مشاويره، ولم تكن تقتصر علاقتها به على وجودها داخل المكان المخصص لها، بل اعتادت مرافقته وملازمته، وهو ما جعلها شديدة الارتباط به وأضاف أن الجاموسة اقتربت من النعش أثناء حمله، وظلت تحاول لمسه بفمها أو بمقدمة رأسها، في مشهد لفت أنظار الموجودين وأثار مشاعرهم