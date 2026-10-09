تلقيح صناعي لـ 6800 ألف رأس أبقار وجاموس بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى تكثيف الجهود البيطرية خلال شهر سبتمبر للتوسع في برامج التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي، وتوفير خدمات الرعاية التناسلية للمربين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، ويسهم في رفع معدلات إنتاج اللحوم والألبان وتحسين السلالات المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، نفذت خلال شهر سبتمبر برامج مكثفة للتلقيح الصناعي شملت 6 آلاف و863 رأسًا من الأبقار والجاموس باستخدام سلالات عالية الجودة، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية التناسلية لـ2994 حالة، تضمنت تشخيص الحمل وعلاج حالات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة والأمراض الإنتاجية، بما يدعم جهود تحسين معدلات الإخصاب ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أن التوسع في برامج التلقيح الصناعي لا يقتصر على زيادة معدلات الولادات، وإنما يسهم في تحسين الصفات الوراثية للحيوانات ورفع إنتاجية اللحوم والألبان، فضلًا عن الحد من انتشار الأمراض التناسلية، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا للمربين، ويدعم استدامة الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أهمية استمرار تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة للمربين وتشجيعهم على الاستفادة منها.

وأضاف المحافظ أن جهود مديرية الطب البيطري تتضمن أيضًا تطوير مهارات الكوادر البيطرية وتدريبها على استخدام أحدث التقنيات العلمية في مجالات التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة للمربين، ويسهم في تنفيذ برامج التحسين الوراثي وفق أسس علمية حديثة.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المحافظة في دعم خطط تطوير الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية اللازمة للمربين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة السلالات ورفع العائد الاقتصادي، مؤكدًا أن الاستثمار في التحسين الوراثي والرعاية البيطرية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الأمن الغذائي وتنمية الريف وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.