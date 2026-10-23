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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحرك رباعي في إسطنبول لاحتواء التصعيد.. مصر وباكستان وتركيا تدين الاعتداءات على المملكة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة R4، التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وذلك بمدينة إسطنبول في إطار التشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة في ظل احتمالات التصعيد العسكري، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف الجهود والتحرك العاجل لاحتواء التوترات، والعمل على استئناف مسارات الحوار والدبلوماسية ورفض الحلول العسكرية لما قد تترتب عليها من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية بالغة الخطورة على المنطقة والعالم. وتوافق الوزراء الأربعة علي أهمية سرعة التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات القائمة والعمل على خفض التصعيد.

واتفق الوزراء على ادانة الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، والتضامن الكامل معها ودعم أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي أعمال من شأنها تهديد أمنها أو المساس باستقرار المنطقة.

كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية، باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي وأمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، محذراً من التداعيات الخطيرة لأي تهديدات تستهدف الممرات البحرية الحيوية.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للدول المشاركة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماع وزراء خارجية مجموعة R4 مصر تركيا باكستان

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