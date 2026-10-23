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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يبحث مع رئيس مجموعة الأزمات الدولية تصاعد التوترات بالمنطقة

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
أ ش أ

بحث وزير الخارجية العراقي ، فؤاد حسين، مع روبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية والمفاوض الأمريكي السابق في الملف النووي الإيراني، المخاطر المحتملة في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى في بغداد، روبرت مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية والمفاوض الأمريكي السابق في الملف النووي الإيراني، وجرى خلال اللقاء استعراض دور مجموعة الأزمات الدولية والتقييمات والدراسات التي تقدمها بشأن الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم، كما استعرض الوزير الوضعين الأمني والعسكري في العراق، ولا سيما في أعقاب مغادرة قوات التحالف الدولي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، وبحثا المخاطر المحتملة خلال الأيام المقبلة في ظل تصاعد التوترات واحتمالات اتساع نطاق الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران".

وتابع: "كما استعرض الوزير دور العراق في المنطقة، والجهود التي يبذلها لتعزيز الحوار والتهدئة، فضلاً عن المبادرة العراقية المطروحة خلال اجتماع دول مجموعة الثماني".

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين روبرت مالي

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