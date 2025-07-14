أخبار قنا| بدء إنشاء نادى المعلمين.. وحوكمة إلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة

شهدت محافظة قنا على مدار الـ ٢٤ ساعة الماضية، العديد من الأحداث من أبرزها، نقابة المعلمين تعلن بدء إجراءات إنشاء نادى لأعضائها بمدينة قنا الجديدة، ورئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بقطاعات وكليات الجامعة.



نقابة المعلمين تعلن بدء إجراءات إنشاء نادى لأعضائها بمدينة قنا الجديدة



قال شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، إن طرح نادى المعلمين بمدينة قنا الجديدة للبناء سيكون قريبا جدا، كما سيتم إجراء قرعة القرض الحسن للمتقدمين، بمبلغ 20 ألف جنيه للمعلم بدون فوائد.



واستعرض نقيب المعلمين بقنا، جهود نقابة المعلمين في محافظة قنا، فيما يتعلق بمكتسبات النقابة، حيث تحدث عن البدء في إنشاء نادي المعلمين بمدينة قنا الجديدة، عقب انتهاء التراخيص اللازمة لعملية البناء.

وأشار حامد الوحش، أمين الصندوق نقابة المعلمين بقنا، إلي تفعيل جمعية الإسكان للمعلمين، حيث سيتم فتح باب الاشتراك للراغبين من المعلمين الأسبوع القادم، مشيرا إلى طرح الدور الثاني علوي بمساحة 500 متر تقريبا، ومحل تجاري بمبني نقابة المعلمين الكائن بشارع 23 يوليو بمدينة قنا، عن طريق المزايدة العلنية، وبيع كراسة الشروط في النقابة، مع تحديد موعد الجلسة 2025/8/10م.

رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة



ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، إنشاء تطبيق الكترونى لإدارة نظم الصيانة بالجامعة " تطبيق صيانة" لوضع نظام الكترونى متكامل يشمل صيانة المرافق والأجهزة والصيانة العامة للمباني والمنشآت الجامعية وكافة الأعطال بالمباني والمنشآت والقاعات الدراسية لاستمرار كفاءتها وأدائها بجودة عالية مع توفير سجل كامل للأعطال والاصلاحات بما يساهم فى تحقيق أهداف إدارة الصيانة، ويحقق الحوكمة الالكترونية في جميع تعاملات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية الإدارة الالكترونية لدولاب العمل لتحقيق الحوكمة والإدارة الرشيدة بما يساهم فى تحقيق الشفافية، المصداقية، سرعة الإنجا فى أداء المهام، وعلى أهمية تطبيق "صيانة" فى تحسين مستوى خدمات الصيانة فى كافة المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية والمدن الجامعية.