الرئيس الفرنسي يترأس اجتماعا لمجلس الدفاع ويستقبل ممثلي طلاب الثانوية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيترأس اليوم الجمعة اجتماعاً يضم وزراء رئيسيين لبحث الإجراءات الأمنية قبيل مظاهرات مرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات سابقة إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات، يستقبل ماكرون بعد ظهر اليوم نفسه بقصر الإليزيه ممثلين عن منظمات طلابية بالمدارس الثانوية، كما يزور قوات الأمن.



أول لقاء مع طلاب الثانوية بعد أكثر من شهر على الأزمة



بعد أكثر من شهر على اندلاع الأزمة، يستقبل الرئيس الفرنسي للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات ممثلي المنظمات الطلابية في المدارس الثانوية، كما يتوجه للقاء قوات الأمن، عشية يوم جديد من التعبئة الاحتجاجية ستُفرض عليه قيود مشددة.



ماكرون يحمل اليسار المتطرف مسئولية الاضطرابات



وقال ماكرون أمس الخميس إن الاحتجاجات "غير المشروعة" ستحظر في الأيام المقبلة، وألقى بمسؤولية أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع على جماعات اليسار المتطرف "التحريضية" والمخربين.

وفي تصريحات بعد اجتماع مع رؤساء أجهزة المخابرات وكبار الوزراء، أوضح ماكرون أن الاحتجاجات والمسيرات التي سيتم السماح بها هي التي تنظمها جهات مثل النقابات العمالية، لكن يمكن تغيير مساراتها لحماية المتاجر والشركات.