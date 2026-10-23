مبعوث ترامب: واشنطن تستعد لصراع طويل الأمد مع إيران

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة، نقلاً عن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن الولايات المتحدة تستعد لصراع محتمل طويل الأمد مع إيران، أملاً في أن تجبر الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية طهران على تقديم تنازلات كبيرة.

وقال والتز لصحيفة فايننشال تايمز إن واشنطن قد تواجه مأزقاً بعد عام من الآن، في غياب اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني أو العودة إلى مستويات الشحن التي كانت سائدة قبل الحرب عبر مضيق هرمز.

أضاف والتز إن الأهداف الاستراتيجية لواشنطن لن تتحقق إلا بعد معالجة المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب والتوصل إلى اتفاق ذي مغزى بشأن تخصيب اليورانيوم محلياً.

وأوضح أن البحرية الأمريكية يمكنها الحفاظ على حصارها للموانئ الإيرانية في المستقبل المنظور، في حين أن الإدارة الأمريكية تشدد الضغط الاقتصادي على طهران.

وجاءت تصريحات والتز في الوقت الذي جدد فيه ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداتهما بشن هجوم جديد محتمل بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في 3 نوفمبر، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

ويقترب الصراع، الذي توقع ترامب في البداية أن يستمر من أربعة إلى خمسة أسابيع، من شهره التاسع وقد أدى إلى تعطيل صادرات الطاقة، ورفع أسعار الوقود، وساهم في نقص الأسمدة والسلع الأخرى.