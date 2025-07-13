رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، إنشاء تطبيق الكترونى لإدارة نظم الصيانة بالجامعة " تطبيق صيانة" لوضع نظام الكترونى متكامل يشمل صيانة المرافق والأجهزة والصيانة العامة للمباني والمنشآت الجامعية وكافة الأعطال بالمباني والمنشآت والقاعات الدراسية لاستمرار كفاءتها وأدائها بجودة عالية مع توفير سجل كامل للأعطال والاصلاحات بما يساهم فى تحقيق أهداف إدارة الصيانة، ويحقق الحوكمة الالكترونية في جميع تعاملات الجامعة.





جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساع، المهندس محمد كامل، مدير عام الادارة الهندسية، أبوالحمد مغربى، مدير الصيانة المركزية، المهندس أحمد عبد النعيم، مبرمج بمركز المعلومات، المهندس جمال ملاك، مبرمج بمركز المعلومات، و مؤيد عبدالله، مكتب رئيس الجامعة.



وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية الإدارة الالكترونية لدولاب العمل لتحقيق الحوكمة والإدارة الرشيدة بما يساهم فى تحقيق الشفافية، المصداقية، سرعة الإنجا فى أداء المهام، وعلى أهمية تطبيق "صيانة" فى تحسين مستوى خدمات الصيانة فى كافة المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية والمدن الجامعية.



وأضاف عكاوى، بأن التطبيق الالكترونى يحافظ على استمرار وجاهزية جميع مرافق الجامعة لتسهيل عملها الأكاديمي والادارى، من خلال سرعة القيام بأعمال الصيانة، ووضع الخطط المستقبلية لتحديث وتحسين أعمال الصيانة بشكل عام وإعداد خطة الصيانة المستقبلية، ومعرفة ما تحتاجه المباني والإنشاءات والمرافق العامة من أعمال صيانة و ترميم ودراسة الاحتياجات.



وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، كما يساهم التطبيق فى الإشراف المباشر على تفعيل مهام ومسئوليات المهندسين والفنيين والحرفيين من منسوبي الإدارة للقيام بتنفيذ برامج الصيانة حسب الاختصاص بشكل عادل ومتساوى، ويساعد أيضاً في إعداد تقارير دورية عن الأداء ومقترحات التطوير والانجازات للأقسام والوحدات والموظفين بإدارات الصيانة المختلفة.







