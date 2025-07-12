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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم قنا يكرم خريجي الدفعة الخامسة لمدرسة stem

مدرسة المتفوقين
مدرسة المتفوقين
يوسف رجب

أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، بخريجي المدرسة وعقولهم الواعية في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المدرسة احتفالاً بتخرج الدفعة الخامسة من الطلاب والطالبات ممن أدوا امتحان الثانوية العامة العام الحالي، إيماناً بدور مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى بناء عقول مبتكرة تقود سفينة الوطن فى الغد.

جاء ذلك احتفالية تخريج الدفعة الخامسة لطلاب وطالبات مدرسة المتفوقين STEM بقنا، بحضور النائبان محمد الجبلاوي ومصطفى محمود عضوا مجلس النواب وأحمد عبد اللطيف، مدير إدارة المدرسة وجرجس نادي وكيل المدرسة وأحمد الصندولي، رئيس مجلس الأمناء، ونخبة من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمديرية وأولياء الأمور وخريجي الدفعة الخامسة من طلاب المدرسة.

واستعرض أحمد عبد اللطيف، مدير إدارة المدرسة، أبرز الإنجازات التي حققها الطلاب خلال العام الدراسي 2024- 2025، تلاها طابور العرض وبعض الفقرات الفنية التي امتزجت ما بين فرحة وسعادة إنهاء مرحلة دراسية وحنين لأيام لم تخل من التعب والجهد الوفير وأمل في مستقبل أفضل.

وكرم مدير إدارة المدرسة، في ختام الاحتفالية وكيل وزارة التربية والتعليم ومنحه درع المدرسة عرفاناً بما قدمه من مساندة ودعم لمسيرة التعليم بها، وكلا من: أسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وأشرف سعد مختار، مدير مركز التطوير التكنولوجي، لما يقدمانه من مجهودات في سبيل تذليل أي عقبات.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على إدارة المدرسة وهيئة التدريس المتميزة، منوهاً إلى دورهم في دعم ورعاية الطلاب وتشجيعهم نحو التفوق والتميز العلمي وتحقيق العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في مختلف الفاعليات والمنتديات العلمية داخل أرض الوطن وخارجه.

كما ثمن الصابر، دور أولياء الأمور الذين وضعوا المسئولية والثقة الكاملة في الأبناء وتحملوا إقامتهم بالمدرسة في مقابل تحقيق أهداف أسمى وتشكيل عقول بناءة تتفاعل مع التطور العلمي المتسارع وتقدم حلول ورؤى لقضايا المجتمع.

يذكر أن طلاب مدرسة STEM قنا حققوا المركز الأول على الجمهورية في مسابقة IC-ESI 2025 للابتكارات الذكية البيئية، والمركز الأول في مسابقة الانفوجرافيك للمدارس الثانوية، والمركز الأول في مجال العلوم الطبية، والمركز الثالث في مجال الحاسوبية المعلوماتية بمعرض العلوم والهندسة، والمركز الثالث في مجال الطاقة بالمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين والمركز الرابع في مسابقة Puple comet للرياضيات.

قنا الثانوية العامة مدارس المتفوقين احتفالية تخريج الدفعة الخامسة مدرسة STEM قنا مسابقة الانفوجرافيك

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