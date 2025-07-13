نقابة المعلمين تعلن بدء إجراءات إنشاء نادى لأعضائها بمدينة قنا الجديدة

قال شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين بقنا، إن طرح نادى المعلمين بمدينة قنا الجديدة للبناء سيكون قريبا جدا، كما سيتم إجراء قرعة القرض الحسن للمتقدمين، بمبلغ 20 ألف جنيه للمعلم بدون فوائد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لنقابة المعلمين الفرعية بقنا، برئاسة شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين، بنادي المعلمين بنجع حمادي، بحضور هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، والدكتور محمد محمود دويدار، الأمين العام للنقابة، وحامد الوحش محمد أمين صندوق النقابة بقنا، و عبد الرؤوف عبد الواحد وكيل إدارة نجع حمادي التعليمية، و محمد فاروق مدير عام إدارة الأنشطة، أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بقنا، ووائل محفوظ، عضو العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من مديري المراحل، ورؤساء الأقسام، ومديري المدارس والمعلمين.

واستعرض نقيب المعلمين بقنا، جهود نقابة المعلمين في محافظة قنا، فيما يتعلق بمكتسبات النقابة، حيث تحدث عن البدء في إنشاء نادي المعلمين بمدينة قنا الجديدة، عقب انتهاء التراخيص اللازمة لعملية البناء.

وأشار حامد الوحش، أمين الصندوق نقابة المعلمين بقنا، إلي تفعيل جمعية الإسكان للمعلمين، حيث سيتم فتح باب الاشتراك للراغبين من المعلمين الأسبوع القادم، مشيرا إلى طرح الدور الثاني علوي بمساحة 500 متر تقريبا، ومحل تجاري بمبني نقابة المعلمين الكائن بشارع 23 يوليو بمدينة قنا، عن طريق المزايدة العلنية، وبيع كراسة الشروط في النقابة، مع تحديد موعد الجلسة 2025/8/10م.

فيما أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليمبقنا، بجهود النقابة العامة للمهن التعليمية، بقيادة الحاج خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، والنقابة الفرعية للمعلمين بقنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر، على جهودهما في خدمة المعلمين وتقديم الدعم لهم، سواء من خلال المزايا الاجتماعية والصحية والدينية أو من خلال القروض الحسنة وبرامج العمرة، بالإضافة إلى تطوير العمل النقابي وتصعيد الشباب.