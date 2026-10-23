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تزوجت صديقها عرفياً.. إعادة فتاة قاصر إلى أسرتها بعد تغيبها عن المنزل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تزوجت صديقها عرفياً.. إعادة فتاة قاصر إلى أسرتها بعد تغيبها عن المنزل

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في كشف ملابسات تغيب فتاة قاصر عن منزل أسرتها بمدينة 6 أكتوبر، بعدما تركت منزل العائلة بتحريض من صديقها، الذي ارتبطت به بعقد زواج عرفي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانها وإعادتها إلى أسرتها.

بلاغ بتغيب فتاة قاصر في 6 أكتوبر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة فتاة قاصر، أفاد بتغيبها عن المنزل في ظروف غامضة، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لفحص البلاغ والوقوف على ملابسات اختفائها، وتحديد خط سيرها والأماكن المحتمل وجودها بها.

التحريات تكشف زواج الفتاة عرفيًا من صديقها

وبإجراء التحريات اللازمة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الفتاة غادرت منزل أسرتها بتحريض من صديقها، وأنهما تزوجا عرفيًا، فيما نجحت الجهود الأمنية في تحديد مكان وجودها والوصول إليها، وإعادتها إلى أسرتها، لإنهاء حالة القلق التي انتابت ذويها منذ اكتشاف تغيبها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب إعادة الفتاة إلى أسرتها، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على جميع ملابسات ترك الفتاة منزل العائلة، وفحص واقعة الزواج العرفي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

فتاة قاصر أكتوبر الأجهزة الأمنية الجيزة

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