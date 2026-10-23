أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب، خلال حفله الغنائي بمدينة الجونة، بعدما دخل في حوار عفوي مع إحدى المعجبات التي عبّرت عن حبها له، ليرد عليها بطريقة لافتة أثارت تفاعل الجمهور.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يتفاعل مع المعجبة بعدما عبّرت عن إعجابها وحبها له، ليفاجئها بقوله: «أنا قد أبوكي»، قبل أن يضيف: «هو في إيه؟ إهدي»، في موقف عفوي لفت أنظار الحاضرين وأثار تفاعل متابعي المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الموقف تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، وسط تعليقات متباينة بشأن رد فعل الهضبة وطريقته في التعامل مع الموقف خلال الحفل.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلًا غنائيًا على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة عدد من نجوم الفن، الذين تفاعلوا مع أغانيه القديمة والحديثة.

وشهد الحفل عددًا من المواقف اللافتة، إلى جانب تفاعل الجمهور مع أغاني الهضبة، من بينها ممازحته إحدى المعجبات ومغازلته الفنانة يسرا، التي وصفها بأنها «صاحبة الجونة»، في أجواء اتسمت بالتفاعل والعفوية بينه وبين الحاضرين.