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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

منصة حصين.. دار الإفتاء تطلق مشروعا عالميا يضم 10 ملايين فتوى

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة

تستعد دار الإفتاء المصرية، خلال اليومين المقبلين، لإطلاق منصتها الإفتائية العالمية رسميًا «حَصِين» لتمثل مرجعًا إفتائيًا دوليًا؛ تنفيذًا لمخرجات المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي عُقد بالقاهرة يومي 2 و3 سبتمبر 2026، تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى .. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي المشروع في سياق توجه دار الإفتاء المصرية إلى توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في تطوير العمل الإفتائي، وتوسيع نطاق إتاحة المعرفة الشرعية الموثقة، وتعزيز حضور المرجعية الإفتائية المصرية على المستوى الدولي.

وتمثل منصة «حَصِين» مشروعًا معرفيًّا وتقنيًّا يستهدف إتاحة التراث الإفتائي المصري في صورة رقمية متطورة؛ من خلال موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة؛ إذ تستند إلى رصيد علمي يمتد لأكثر من 130 عامًا من عمل دار الإفتاء المصرية، وتضم أكثر من 10 ملايين فتوى معتمدة وموثقة ضمن قاعدة معرفية تتجاوز 30 مليون مُدخل في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية، وتتيح المنصة إمكانات متقدمة للبحث والوصول إلى الإجابات والمصادر ذات الصلة، بما ييسر الإفادة من هذا الرصيد العلمي الضخم، ويدعم احتياجات الباحثين وطلاب العلم والمهتمين بالمعرفة الشرعية في مختلف أنحاء العالم.

خدمات منصة حصين

ولا تقتصر خدمات «حَصِين» على الباحثين والأكاديميين وطلاب العلم، بل تمتد إلى الجمهور العام، من خلال إتاحة طرح الأسئلة باللغة الطبيعية، بما في ذلك صيغ التعبير المألوفة للمستخدمين، وتيسير الوصول إلى الإجابات والمصادر المرتبطة بها دون الحاجة إلى امتلاك خبرة بحثية متخصصة.

وتستهدف المنصة جعل المعرفة الشرعية الموثوقة أقرب إلى مختلف فئات المجتمع، وتمكين الأفراد من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها في شؤونهم الدينية، في ظل ما يشهده الفضاء الرقمي من تدفق واسع للمعلومات وتباين في مصادرها ومستويات توثيقها، كما تتيح المنصة البحث بتسع لغات عالمية، بما يوسع دائرة المستفيدين منها، ويفتح المجال أمام جمهور أوسع للتعرف على التراث الإفتائي المصري.

وتستثمر المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والاسترجاع المعرفي، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى المناسب بيسر وسرعة، ويساعد الباحثين على اختصار الوقت والجهد في التوثيق والمقارنة بين الفتاوى والمصادر، ولا يقتصر دور «حَصِين» على جمع التراث وحفظه، بل يمتد إلى تنظيمه وتيسير الإفادة منه، وإعادة تقديمه في صورة رقمية تواكب تطور أنماط البحث والوصول إلى المعلومات، مع الحفاظ على الأصول العلمية التي يقوم عليها العمل الإفتائي.

ويجسد المشروع أحد المسارات التطبيقية لمخرجات مؤتمر «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى»، من خلال الانتقال من مناقشة التحولات الرقمية وآثارها في الوعي والأسرة والهوية إلى بناء أدوات عملية للتعامل معها، كما يعزز جهود دار الإفتاء المصرية في توسيع التواصل العلمي مع الجمهور والباحثين حول العالم، وإبراز ما يمتلكه التراث الإفتائي المصري من رصيد معرفي، وتقديم نموذج يجمع بين أصالة المرجعية العلمية والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة الإنسان وصيانة الوعي الديني.

دار الإفتاء منصة حصين تراث دار الإفتاء التحديات الأسرية تطوير العمل الإفتائي التقنيات الرقمية الحديثة 10 ملايين فتوى

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