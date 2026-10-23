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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يفرض حصارا على الخليل ويعلن مقتل جنديين.. وتهديدات بتدمير البنية التحتية

الإحتلال
الإحتلال
القسم الخارجي

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على مدينة الخليل في الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلانه مقتل جنديين، وإطلاق تهديدات بتدمير ما وصفه بـ«البنية التحتية الإرهابية»، في تطورات ميدانية تنذر بتصعيد جديد في المدينة ومحيطها.

وبحسب ما أورده خبر عاجل لقناة «يورونيوز»، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات حصار على الخليل، وربط تحركاته الميدانية بتطورات أمنية أعقبت مقتل الجنديين، وفقًا لما جاء في الخبر المتداول.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني في الضفة الغربية، حيث تشهد مدن وبلدات فلسطينية عمليات عسكرية إسرائيلية وقيودًا على الحركة، وسط مخاوف من انعكاس الإجراءات الجديدة على حياة السكان، وحركة التنقل، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

تهديدات إسرائيلية بتدمير البنية التحتية

وتعكس التصريحات الإسرائيلية المعلنة توجهًا نحو توسيع الإجراءات العسكرية، إذ توعد الجيش بتدمير ما وصفه بالبنية التحتية المرتبطة بالأنشطة المسلحة. ولم تتضمن المعلومات الواردة في الخبر المرسل تفاصيل محددة بشأن طبيعة الأهداف التي يشملها التهديد، أو نطاق العمليات العسكرية المزمع تنفيذها.

ويثير فرض الحصار على مدينة مأهولة تساؤلات بشأن تأثير القيود الأمنية على المدنيين، لا سيما إذا شملت إغلاق الطرق أو تشديد الحواجز العسكرية أو تقييد الدخول إلى المدينة والخروج منها.

الخليل في قلب التصعيد بالضفة الغربية

وتحظى مدينة الخليل بأهمية جغرافية وسكانية كبيرة في جنوب الضفة الغربية، ما يجعل أي تشديد للإجراءات العسكرية فيها ذا انعكاسات محتملة على حركة السكان والأنشطة التجارية والخدمات اليومية.

وفي ظل هذه التطورات، تظل التفاصيل المتعلقة بملابسات مقتل الجنديين، والجهة المسؤولة عن الحادث، ومدى اتساع نطاق الحصار، عناصر أساسية لتكوين صورة مكتملة عن الموقف الميداني.

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