باكستان وتركيا تؤكدان تعزيز التعاون والتنسيق بشأن قضايا المنطقة

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، مؤكدين أهمية الحوار والدبلوماسية وتنسيق الجهود لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان - أن دار أعرب - خلال أول لقاء له مع فيدان في إسطنبول، اليوم - عن شكره لتركيا لاستضافتها الاجتماع الوزاري الرباعي الذي ضم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاجتماع الموسع بمشاركة أطراف أخرى.

وأعرب دار عن تعازيه في ضحايا السيول المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في تركيا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والمتضررين، فيما بحث الجانبان التهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

وأدان الجانبان بشدة الهجمات على السعودية، وأكدا التزامهما بالتنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك في إطار اتفاق مكة الدفاعي بين باكستان وتركيا والسعودية.



وجدد الوزيران التزام بلديهما بتعزيز روابط الصداقة والأخوة التاريخية بين باكستان وتركيا، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل متعددة الأطراف.